Coup d’envoi du Grand défi Pierre Lavoie 2019

La Course du Grand défi Pierre Lavoie partira de la colline Parlementaire de Québec samedi en direction de Montréal.

Plus de 5500 élèves et étudiants du secondaire à l’université devraient participer à cette course à relais et à pied dont l’intérêt est de promouvoir les saines habitudes de vies auprès des Québécois, et plus particulièrement les jeunes.

«Maintenant à la 8e édition de La Course, je peux affirmer que cet événement est un point de bascule pour beaucoup de participants. Au fil des ans, nous avons entendu tellement d’exemples inspirants et déterminants pour les jeunes, cela me donne espoir en la future génération», a indiqué l’initiateur du défi, Pierre Lavoie, par voie de communiqué.

Les participants doivent rejoindre le Stade olympique, à Montréal, dimanche soir, après un périple d’une trentaine d’heures et 270 km.