Craig Berube a réussi son pari

Le pilote des Blues de St. Louis Craig Berube peut dorénavant retirer le terme intérim à la suite de son titre d’entraîneur-chef.

Le directeur général de la formation du Missouri, Doug Armstrong, a expliqué que l’homme de 53 ans était l’unique candidat pour le poste.

«Quand nous avons demandé à Craig de prendre les rênes de l’équipe, nous étions dans le néant, a dit Armstrong au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH). J’ai dit à Craig: "tu prends l’intérim et nous verrons pour la suite".»

«Nous regardions pour des candidats dans le junior, en Europe, dans la LNH et dans la Ligue américaine. J’ai cependant commencé à travailler avec Craig et je me suis mis à rayer plusieurs des noms sur ma liste de candidats.»

«Craig et moi, nous avons trouvé notre synergie. Il y a maintenant un seul nom sur ma liste.»

Berube, qui agissait à titre d’entraîneur associé à Mike Yeo, a pris le contrôle des Blues le 20 novembre, alors que sa formation avait une fiche de 7-9-3. Sous sa férule, l’équipe de St. Louis a complété la saison avec une fiche de 45-28-9, ce qui lui a permis de prendre le troisième rang dans la section Centrale.

Depuis, les Blues ont éliminé les Jets de Winnipeg et les Stars de Dallas, lors des deux premières rondes des séries. Ils affrontent présentement les Sharks de San Jose en finale de l’Association de l’Ouest.

Armstrong a d’ailleurs expliqué que Berube et lui n’allaient pas négocier de contrat avant la fin de la danse printanière, puisque l’énergie de l’équipe était concentrée sur la série contre les Sharks.

Avant de se joindre aux Blues, Berube a passé 12 saisons dans l’organisation des Flyers de Philadelphie. Il a notamment été entraîneur adjoint pendant près de sept campagnes et il a été le patron lors de deux saisons.

Le natif de Calahoo, en Alberta, a également joué dans la LNH pendant 17 saisons. Il a porté les couleurs des Flyers, des Maple Leafs de Toronto, des Flames de Calgary, des Capitals de Washington et des Islanders de New York. En 1054 parties, l’ancien ailier gauche a amassé 61 buts et 98 mentions d’aide pour 159 points.