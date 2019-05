CHEVRIER, Gilles



À Kirkland, le 7 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gilles Chevrier, époux de Mme Fleurette Sauvé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jean-Guy) et François (Marie-Andrée), ses petits-enfants Karine (Étienne), Michaël, Zachary et Anthony, ses arrière-petites-filles Juliette et Jeanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 10 heures à 16 heures au complexe funéraire:Une réunion de prière aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île serait apprécié en la mémoire de Gilles Chevrier.