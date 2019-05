SMITH, Lynn



À Saint-Jérôme, le vendredi 19 avril 2019, est décédée à l'âge de 64 ans, Mme Lynn Smith.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Martin (Melissa), ses petits-enfants Vanessa, Valery et Brandon ainsi qu'autres qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle ne voulait pas de funérailles.La famille se recueillera en toute intimité ultérieurement.