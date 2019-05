De mystérieux personnages

Le TNM clôture sa saison sur une notre mystérieuse avec une création de l’auteur Michel Marc Bouchard. Portée par une belle brochette d’acteurs, dont Éric Bruneau, Patrick Hivon, Julie Le Breton et Magalie Lépine-Blondeau, des habitués du metteur en scène Serge Deconcourt, cette pièce sera présentée en grande première avant de partir à l’étranger.

Comme plusieurs des pièces de Michel Marc Bouchard, dont La Divine Illusion, Tom à la ferme, Christine, la reine-garçon, Les Muses orphelines ou encore Les Feluettes, sa nouvelle création, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, ne fera pas exception. «La pièce sera traduite et prendra l’affiche en Allemagne, au Mexique, en France et en Ukraine», annonce l’auteur Michel Marc Bouchard, qui a écrit pas moins de 25 pièces dont plusieurs ont été traduites en 15 langues. «C’est en Amérique latine que mes pièces sont le plus jouées», ajoute-t-il.

Michel Marc Bouchard aime écrire en pensant aux comédiens susceptibles d’incarner ses personnages. Il s’implique d’ailleurs dans la distribution­­­ aux côtés du metteur en scène, Serge Denoncourt, avec qui il travaille pour la septième fois. Pour interpréter son personnage principal, Mireille Larouche, une thanatologue, c’est la comédienne Julie Le Breton qui lui est venue à l’esprit. «Déjà, je cherchais une actrice de sa trempe, qui pouvait dégager une élégance et à la fois une certaine froideur, car son personnage est distant par rapport au reste de sa famille», confie l’auteur Michel Marc Bouchard.

Une célèbre embaumeuse

Dans cette pièce campée à Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean, coin de pays de l’auteur, on découvrira Mirelle Larouche, qui a laissé sa ville natale pour travailler à l’étranger. Devenue une célèbre thanatologue, elle est appelée à voyager pour réaliser son travail artistique sur les morts, auprès de l’élite et du jet-set. Ses clients, ce sont des stars de cinéma, de la pop ou des multimilliardaires décédés, dont elle parviendra, par sa touche magique, à faire des êtres aux traits quasi vivants.

C’est à la mort de sa mère qu’elle reviendra auprès de sa famille après 11 ans d’absence ; trois de ses frères l’attendent pour embaumer sa mère qui vient de décéder d’un cancer. D’ailleurs, le corps de la défunte se trouvera sur scène.

Le passé de Mireille est plutôt particulier. Enfant, elle se promenait de maison en maison, la nuit, pour regarder les morts dormir, jusqu’au jour où, en regardant Laurier Gaudreault dormir, l’homme se réveilla. Jour où un drame survient pour la petite Mireille encore enfant.

Par ailleurs, on pourra voir une autre pièce de Michel Marc Bouchard, la comédie Le Désir, au Théâtre de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, pour la saison estivale.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Auteur : Michel Marc Bouchard

Mise en scène : Serge Denoncourt

Distribution : Éric Bruneau, Kim Despatis, Patrick Hivon, Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Mathieu Richard

Du 14 mai au 8 juin (en supplémentaires jusqu’au 11 juin)

Au TNM