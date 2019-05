DEVEAU, Isaac



À Drummondville, le 30 avril 2019, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Isaac Deveau, époux de dame Colette Cauchon, demeurant à Sainte-Sophie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: feu Daniel Deveau (Sylvianne Lessard) et leur fils Zachary Deveau, Clément et Arianne Deveau et leur mère Ann-Marie Williams, Gaétan Deveau (Karine Houle) et leurs enfants, Nelson et Nelly Deveau, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.La famille accueillera parents et amis le samedi 18 mai de 13h à 16h au700 BOUL. PATRICKDRUMMONDVILLETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289www.yveshoule.comUne célébration aura lieu le samedi 18 mai à 16h en la chapelle du centre funéraire.