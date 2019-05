ST-PIERRE, Jean-Jacques



À Montréal, le 6 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Jacques St-Pierre, époux de Mme Jeannine Nadeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Chantal), Lyne (Jacques) et Alain, ses petits-enfants Francis, Jennifer, Virginie, Marc-Antoine et Mélinda, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, lundi le 20 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au complexe funéraire :MONTRÉAL, QC, H1T 1T2Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.