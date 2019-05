Elle perd une partie de sa mâchoire

La pose de deux implants dentaires a fait tellement de ravages dans la bouche d’une enseignante à la retraite qu’elle en a même perdu une partie de l’os de sa mâchoire. À LIRE AUSSI: Des dentistes qui font mal

« C’était épouvantable. Juste à parler, c’était douloureux. J’ai été plusieurs semaines à avoir de la difficulté à dormir. Je passais mes nuits debout », relate Thérèse Bouthillette.

En avril dernier, la résidente de Beauharnois, en Montérégie, a eu gain de cause contre son dentiste. Elle a obtenu un dédommagement de plus de 14 000 $.

En plus des plaintes déposées à l’Ordre des dentistes (voir autres textes), certains patients se tournent vers la Cour des petites créances à la suite d’un traitement dentaire raté.

Si certains mordent la poussière, d’autres obtiennent gain de cause.

Pour Thérèse Bouthillette, il s’agissait du point final à un calvaire qui a débuté quatre ans plus tôt. À l’époque, elle avait été orientée vers le Dr Louis Drouin pour la pose de deux implants du côté droit de la bouche.

Ce dernier a proposé de poser également deux implants du côté gauche de la bouche.

Difficultés à manger

Dans les jours qui ont suivi l’intervention, en 2014, l’enflure et la douleur se sont répandues du côté gauche de sa bouche. La douleur était telle qu’elle a demandé au dentiste de lui retirer ses implants quelques jours après la chirurgie.

Ce dernier a plutôt demandé d’attendre et prescrit des antibiotiques et des antidouleurs. « Je n’arrivais plus à manger. J’achetais du Ensure (substitut de repas liquide), des patates pilées ou de la crème glacée. Je me disais que ça allait passer », dit-elle.

Or, les mois ont passé et la douleur restait présente. Elle a été adressée à un autre spécialiste, car on soupçonnait que les problèmes étaient liés à une production insuffisante de salive.

Perte de masse osseuse

Un an après la chirurgie, Thérèse Bouthillette a perdu un premier implant et a immédiatement ressenti un peu de soulagement. À ce moment-là, elle a entrepris des recours contre le Dr Drouin et son assurance professionnelle.

Ce n’est toutefois qu’au bout de 18 mois, qu’on lui a retiré son deuxième implant, après avoir diagnostiqué une péri-implantite avec une perte grave de masse osseuse.

En avril 2018, elle a eu gain de cause contre son dentiste, qui a donc été condamné à lui verser 14 456,43 $, dont 8000 $ pour toutes les souffrances subies pendant 18 mois.

« Le tribunal ne peut s’expliquer comment il se fait que l’inflammation persistante et douloureuse ainsi que l’ulcération présente n’aient pu être immédiatement enrayées », écrit la juge Céline Gervais.

