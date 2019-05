LEDUC, Liliane (née Rozon)



À l'Hôpital de Valleyfield, le 10 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Liliane Rozon, épouse de feu monsieur Roger Leduc et mère de feu Fernand et de feu Pascal Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Jeanine), Lorraine, Colette (Robert), Richard, Jean-Charles (Martine), Louis-Martin (Lise), Brigitte et Marie-France (Odin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Un remerciement au personnel du Manoir des Iles de Vaudreuil-Dorion pour les bons soins prodigués.Les funérailles auront lieu le samedi 18 mai 2019 à 12h en l'église de Saint-Lazare. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie.www.maisonfuneraireroussin.com