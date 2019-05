LÉPINE (née Rivet), Marie-Rose



À Montréal, le 28 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Marie-Rose Rivet Lépine, épouse de Monsieur Gérard Lépine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filleules, Lise Chartrand et Lucie Bibeau, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au Mausolée St-Martin (édifice situé à l'arrière du complexe)le dimanche 19 mai dès 13h30. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 17h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.