CORBIN, Lise



À Montréal, le 2 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Lise Corbin.Elle laisse dans le deuil son frère Aurélien (Claire), ses soeurs Nicole (feu André), Céline (Pierre), Normande (Yves), Suzanne, sa nièce Amélie, ses neveux Olivier, Joël, François, Pasqual, Gabriel et Nicolas ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mai 2019 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation du CHUM.La famille tient à remercier le personnel médical et infirmier du département d'Oncologie et des soins palliatif du CHUM.