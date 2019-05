MATTE, Pierre



À Montréal, le vendredi 3 mai 2019 est décédé, à l'âge de 68 ans, Pierre Matte.Il laisse dans le deuil son fils Alexandre, son épouse Andrée, sa soeur Nicole, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses filleuls Nathalie et Benjamin et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 18 mai 2019 de 13h à 20h.