DELISLE, Gertrude



De L'Île-Bizard, le 19 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Gertrude Delisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Monique, Jean, Aurore, Denis (Lise Dutour), Murielle (Denis Cauchon) et Nancy (Daniel Côté), ses dix petits-enfants et dix arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 mai 2019 à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h, en l'église Saint-Raphaël-Archange au 495, rue Cherrier, Île-Bizard, et de là au cimetière paroissial.