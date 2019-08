Geneviève Guérard célèbre l’entrepreneuriat au féminin

En collaboration avec

Ce samedi, l’entrepreneure Geneviève Guérard était de passage sur le plateau de Salut Bonjour pour discuter de la campagne Femmes de cœur, une initiative de Desjardins qui vise à encourager l’entrepreneuriat au féminin.

Un parcours inspirant

Ancienne danseuse de ballet, mère et propriétaires de deux salons de yoga à Montréal, Geneviève est une femme qui mène plusieurs projets de front.

Avec son partenaire Erik Giasson, le yogi de Wall Street, Geneviève a ouvert le studio de yoga Wanderlust dans le Mile-End. Comme le succès du premier studio ne démord pas, le duo a récemment ouvert un deuxième espace dans Griffintown.

Sur le plateau de Salut Bonjour, Geneviève a expliqué à sa collègue Ève-Marie Lortie qu’en raison des nombreux départs à la retraite prévus au cours des prochaines années, le marché québécois devra essuyer un large déficit de propriétaires d’entreprises. Le point positif dans tout ça? Les occasions de devenir son propre patron seront de plus en plus nombreuses – y compris pour des femmes qui oseront se lancer!

De la parole à l’acte

Dans le cadre de l'initiative Femmes de cœur, Desjardins et Salut Bonjour vous invitent à soumettre la candidature d’une femme inspirante de votre entourage. Il suffit de nous partager une courte vidéo qui met en lumière sa contribution au sein de sa communauté ou auprès de ses employés.

En nous démontrant comment elle a su inspirer le changement et participer à la vitalité des régions du Québec, vous et cette femme de cœur pourriez vous récompenser et vous faire du bien avec 2500$ pour souligner votre reconnaissance mutuelle.

Pour participer, rendez-vous sur Sbprivilèges.ca.