Le bloody Canada

Quand vous aurez fêté votre maman comme il faut demain, gardez-vous de l’énergie puisque lundi sera un autre grand anniversaire. Le 13 mai, officiellement, le Bloody Caesar aura 50 ans. Il s’agit de la boisson alcoolisée composée la plus populaire au Canada. 350 millions de Bloody Caesar sont dégustés chaque année au pays. Le Bloody Caesar a été concocté à Calgary par Walter Chell, le gérant du restaurant italien de l’hôtel Calgary Inn, devenu aujourd’hui le Westin. Walter s’est inspiré du Bloody Mary, mais aussi de la liste d’ingrédients utilisés pour la préparation du spaghetti alle vongole de Venise. Trois mois d’essais avec des clients du bar et, ensuite, il a fait un malheur d’abord en Alberta, ensuite dans le reste du Canada, et maintenant dans le monde entier. Il y a dix ans, pour le quarantième anniversaire, on avait même lancé une pétition pour que le Bloody devienne la boisson mixte officielle du Canada.