Les «gilets jaunes» à la recherche du sursaut

Lyon | Déclin ou sursaut? À bientôt six mois de mobilisation, les «gilets jaunes» manifestent en France pour le 26e samedi consécutif, mais peinent à faire démentir l’essoufflement de leur mouvement.

«On est là, on est là», assuraient plusieurs centaines de « gilets » qui défilaient à Paris sous la pluie. L’accès aux Champs-Élysées était une nouvelle fois fermé, dans la crainte d’une répétition des violences qui émaillent régulièrement ces cortèges.

Malgré les nouvelles annonces du président Emmanuel Macron, après le «grand débat national» de deux mois destiné à écouter les doléances, Jean-Christophe Valentin, fonctionnaire à la mairie de Paris manifeste pour la 26e fois. Chapeau de cowboy bleu blanc rouge sur la tête, il attend encore du gouvernement des mesures «sur le pouvoir d’achat, un relèvement du Smic (salaire minimum, ndlr), plus de justice sociale et que toutes les entreprises paient l’impôt sur les sociétés».

Il y a une semaine, le ministère de l’Intérieur avait recensé moins de 19 000 manifestants dans l’ensemble de la France - contre plus de 40 000 pour les organisateurs - soit la plus faible participation depuis le 17 novembre (282 000).

La crise des «gilets jaunes» est la pire essuyée par Emmanuel Macron depuis son accession au pouvoir il y a deux ans. Elle a coïncidé avec une baisse de sa popularité, qui a récemment atteint un plus bas. Sa cote est cependant remontée à 32%, selon le dernier sondage en date, paru vendredi, à un peu plus d’un mois des élections européennes du 26 mai, pour lesquelles la liste de la majorité présidentielle est au coude-à-coude avec celle de l’extrême droite.

«Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent et qui comprennent que le “gilet jaune” c’est pas une idéologie politique ou terroriste et que les revendications qu’on apporte sont des revendications citoyennes», veut cependant croire Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement qui défilait à Lyon, où une manifestation «nationale» avait été annoncée par les «gilets». Quelque 2500 personnes y défilaient dans le calme en début d’après-midi, selon un journaliste de l’AFP.

«Vote anti-Macron»

Appelant à «un vote anti-Macron» aux européennes, sans plus de précision, M. Rodrigues promet que, si le président «ne veut pas nous écouter, on continuera jusqu’à ce qu’il nous entende, quitte à lui foutre en l’air son quinquennat».

«Macron nous envoie des miettes et il croit qu’on va se contenter de ça, mais on veut pas s’arrêter». «On veut surtout du pouvoir d’achat et le RIC (référendum d’initiative citoyenne, ndlr) déclenchable sur tous les sujets», réclame Delphine Dauchy, 51 ans, également à Lyon.

«Il y a une forme de lassitude et de crainte face aux violences policières et il y a aussi le côté économique: ça coûte cher de manifester à Paris ou dans d’autres villes. On constate le même essoufflement qu’en décembre, mais ça peut repartir aussi sec», estime quant à lui Thierry Boirivant, comptable de 44 ans, dans le cortège parisien.

Pour Anaïs, auxiliaire de puériculture âgée de 26 ans et co-organisatrice de la manifestation de Douai (nord), la mobilisation va «stagner» d’ici les élections européennes, prévues le 26 mai en France. «On est un peu en attente», estime-t-elle, même si à titre personnel elle «ne va pas lâcher».

À Nantes (ouest), ils étaient entre 2 et 3000, sous escorte de la gendarmerie mobile et d’un hélicoptère. Comme craint, des heurts ont éclaté. Le préfet de Loire-Atlantique avait dit redouter «le rassemblement de 500 membres de l’ultra-gauche» d’où la mobilisation «d’un niveau de forces de l’ordre inédit».