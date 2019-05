Les Huskies de Rouyn-Noranda champions de la 50e saison de la LHJMQ

HALIFAX | Les hommes de Mario Pouliot ont couronné une campagne exceptionnelle, samedi après-midi, sur la patinoire du Scotiabank Centre en remportant la deuxième Coupe du Président de leur histoire grâce à un gain de 4-0 lors du sixième duel de la finale contre les Mooseheads d’Halifax.

Pouliot et ses joueurs peuvent donc crier haut et fort qu’ils ont rempli leur mission de décrocher de la meilleure façon leur laissez-passer pour le tournoi de la Coupe Memorial. Les Mooseheads étant hôtes du championnat national, les deux finalistes étaient d’ores et déjà qualifiés pour ce rendez-vous annuel.



Champions du calendrier régulier, les Huskies auront tout raflé sur leur passage dans le paysage du hockey junior québécois avec cette deuxième coupe en quatre ans.



À l’exception d’un bref instant en troisième période, la troupe de l’Abitibi n’a jamais été inquiétée dans ce sixième acte.



Nerveux, les Mooseheads ont été incapables de profiter de ce retour à domicile, et n’eut été de leur gardien Alexis Gravel, qui a réalisé 30 arrêts, dont plusieurs importants en lever de rideau, l’écart aurait été imposant.



Tyler Hinam, Rafaël Harvey-Pinard et Alex Beaucage ont trompé la vigilance de l’espoir des Blackhawks de Chicago. Le capitaine des Huskies a ajouté l'autre but dans une cage abandonné.



Plus de détails à venir...