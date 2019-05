Les mots dits du samedi

S exact ?

Avertissement : Le lien entre cette chronique et la dictée de la semaine dernière n’est pas fortuit. On écrit « un sac à main », « une poignée de main ». Sans s au mot main. Une seule main sert, habituellement, à poser les deux gestes. Mais mieux vaut utiliser ses deux mains pour lutter. À moins d’être un m’as-tu-vu ou un kamikaze. On lutte donc à mains nues. Ce qui prévient les bosses et les hématomes quand il faut lutter « à maintes reprises », expression où le s est évidemment de mise. Ou « en mainte occasion », où le s peut être oublié si l’on veut dire « en plus d’une occasion ». Et écrit-on salle de bain ou salle de bains ? De quoi parle-t-on ? D’une salle qui contient une baignoire ? D’une pièce où on trouve plusieurs bains ? D’un endroit où on prend un bain ? Comme le mot réunion dans « salle de réunion(s) » ou étude dans « salle d’étude(s) », le complément « bain » peut s’écrire avec ou sans s. C’est d’autant plus logique qu’on utilise, au Québec, salle de bain(s) (qui est un calque de l’anglais bathroom) pour désigner les toilettes.

Cent employés et 2,6 milliards de dollars

Lu dans un journal, nous dit une lectrice, Carmen P. : 1,6 milliards (avec un malheureux s). Ne devrait-on pas laisser le mot milliard au singulier ? Vous avez raison, Mme P. On ne met un s à milliard ou à million qu’à compter de deux millions ou de deux milliards. Ex. : 1,4 million de personnes ; mais 2,6 milliards de dollars (ce qui est... beaucoup). Et qu’en est-il de vingt, de cent, de mille ? Le nombre mille est toujours invariable. Ex. : cinq mille deux cents personnes... Vingt est invariable sauf quand il forme quatre-vingts et n’est pas suivi d’un autre adjectif numéral. On écrit quatre-vingts, mais quatre-vingt-deux. Cent prend-il un s ? Cent prend le pluriel lorsque précédé d’un nombre (trois cents passagers). Il est invariable seul ou suivi d’un déterminant numéral (cent employés, cinq cent cinquante employés). Et dit-on « placer la barre haute » ou « placer la barre haut », se demande notre lectrice. Pour que la barre soit haute, il faut la placer haut. Autrement dit, dans la locution « placer la barre haut ou très haut », ce dernier mot (haut) est un adverbe, mot invariable.

La dictée de la semaine

Et si on jouait au correcteur-réviseur en répondant de façon juste à ces questions ?

Nicolas s’adonne à des sessions ou des séances d’entraînement hebdomadaires ? Anabelle est une cinquantenaire ou une quinquagénaire ? Philibert habite sur la rue Strauss ou dans la rue Strauss ? Le vrai repos, c’est (ou ce sont) les vacances à la campagne ?

Corriger s’il y a lieu

Peu s’est présenté

Peu de monde se sont présentés

Les lettres mêlées

O U O U A N G R K

Définition : Mammifère australien

Réponses

La dictée : Nicolas s’adonne à des séances d’entraînement. Annabelle est une quinquagénaire. Philibert habite dans la rue Strauss (ou rue Strauss). Le vrai repos, ce sont les vacances à la campagne. Corriger s’il y a lieu : Peu se sont présentés. Peu de monde s’est présenté. Les lettres mêlées : KANGOUROU.