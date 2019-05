Lourde perte pour les Rays

Le début de saison de rêve du lanceur des Rays de Tampa Bay Tyler Glasnow a tourné au cauchemar alors que son nom a été inscrit sur la liste des blessés, samedi.

Un test d’imagerie par résonance magnétique a révélé vendredi soir que Glasnow souffrait d’une blessure à l’avant-bras droit et il devrait ainsi être tenu à l’écart pour une période de quatre à six semaines.

Glasnow, retiré d’un match face aux Yankees de New York en sixième manche vendredi, avait remporté ses six premières décisions de la saison. En huit départs, il montre maintenant une fiche de 6-1 et une moyenne de points mérités de 1,86. L’Américain a par ailleurs obtenu 55 retraits au bâton en 48 manches et un tiers.