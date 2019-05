Madrid: Gabriela Dabrowski s’incline en finale

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière chinoise Xu Yifan se sont inclinées en deux manches de 6-3 et 6-1 en finale de double de l’Omnium de Madrid, samedi, face à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et la Tchèque Barbora Strycova.

Après avoir remporté son premier jeu au service, le duo Dabrowski/Yifan a été brisé deux fois de suite. La paire ne s’en est jamais remise, n’obtenant le point que deux fois en quatre occasions par la suite lorsqu’elle amorçait les échanges.

Cinquièmes têtes de série, Su-Wei et Strycova n’ont eu besoin que de 64 minutes pour triompher face aux sixièmes favorites.

La Canadienne et sa partenaire tentaient de mettre la main sur leur deuxième titre en carrière dans un tournoi de la série Premier de la WTA. En 2017, elles avaient triomphé à l’Omnium de Miami.

Dabrowski occupe présentement le 15e rang mondial en double.