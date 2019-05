Négociations américano-chinoises et enjeux cachés

Les récriminations du gouvernement américain contre la Chine vont bien au-delà de la question des déficits commerciaux. Elles sont étalées de manière convaincante dans un rapport de la Maison-Blanche de juin 2018. Ce rapport, intitulé en anglais « Comment l’agression économique de la Chine menace la technologie et la propriété intellectuelle des États-Unis et du monde », donne froid dans le dos. Il décrit de multiples manœuvres chinoises d’espionnage industriel, d’ingénierie inversée, de ventes forcées de technologie, de sous-paiement aux entreprises étrangères, d’intrusions directes du gouvernement dans la gestion des entreprises, de placement de chercheurs-espions dans les entreprises étrangères et dans les universités, de transferts forcés de propriété, d’achat de compagnies étrangères pour les vider de leurs technologies, de restrictions d’approvisionnement, de ventes inéquitables imposées aux entreprises étrangères, etc. Les États-Unis veulent que toutes ces pratiques cessent.