Théâtre et humour au Met Gala

Comme chaque premier lundi de mai, le Metropolitan Museum de New York recouvre ses marches d’un impressionnant tapis rouge à l’occasion du Met Gala.

Pour cette édition, les stars ont rivalisé d’ingéniosité et de créativité pour répondre au thème de l’exposition de cette année, Camp : Notes on Fashion. Le camp, dérivé du mot camper, qui signifie poser, est « un amour de ce qui n’est pas naturel : l’artifice et l’exagération ». La soirée, organisée depuis plus de 50 ans pour amasser des fonds pour le célèbre musée, a été l’une des plus réussies, les invités ayant vraiment sorti le grand jeu. Le passage de la coprésidente Lady Gaga, qui a effectué quatre changements de tenues griffées Brandon Maxwell et des bijoux de Tiffany & Co. devant les photographes médusés, fut l’un des moments marquants de l’événement. D’autres habitués du camp, dont Katy Perry, Janelle Monae et Cardi B, ont puisé dans les collections empreintes d’ironie de Gucci, Jeremy Scott, Moschino, Viktor & Rolf, Prada ou encore Thom Browne.

Photo AFP

Lady Gaga a effectué quatre changements de tenues griffées Brandon Maxwell et des bijoux de Tiffany & Co.

Photo WENN

Photo WENN

Photo AFP

Photo AFP

En prenant cette pose, on aurait pu croire que Kacey Musgraves était tout juste sortie d’une boîte de poupée Barbie vêtue d’un costume rose Moschino de Jeremy Scott et d’escarpins argent Aldo.

Photo AFP

Janelle Monae a fait un clin d’œil à Picasso, glissée dans cette robe Christian Siriano.

Photo AFP

Cardi B, par le côté gargantuesque de sa traîne, a arrêté le défilé des invités dans une robe Thom Browne.

Photo AFP

Une robe fourreau dont la traîne se termine en gant, voilà l’approche ludique de Jeremy Scott pour Moschino qui a plu à Violet Chachki.

Photo AFP

Jared Leto a poussé l’ironie en foulant les marches du Met avec, comme accessoire, une prothèse de sa tête, gracieuseté de Gucci.

Photo AFP

Portant Viktor & Rolf, Hailee Steinfeld annonçait « pas de photos, svp », une minaudière et un appareil photo à la main. Alors que Diane von Fürstenberg représentait la statue de la Liberté, arborant une robe imprimée de son portrait par l’illustrateur Richard Bernstein pour la couverture du magazine Interview de mars 1977.

Photo AFP

Photo AFP

L’Atelier Versace a conçu une robe ailée aux couleurs néons pour Lupita Nyong’o, qui en a rajouté avec une joaillerie colorée et des peignes dorés plantés dans son afro.

Photo AFP

Katy Perry a littéralement illuminé la soirée. La chanteuse était un chandelier signé Moschino.

Photo AFP

Ashley Graham y est allée d’un « sans pantalon », préférant une combinaison chair Dapper Dan sous sa veste Gucci.

Photo AFP

Zendaya était une Cendrillon des temps modernes vêtue d’une création lumineuse Tommy Hilfiger.

Photo AFP

Ezra Miller, en Burberry, et Michael Urie, en Christian Siriano, oscillaient entre le masculin et le féminin.

Photo AFP

Photo AFP

Céline Dion incarnait une extravagante showgirl vêtue d’un costume frangé Oscar de la Renta et coiffée de plumes.