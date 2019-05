Un oiseau disparu depuis 136 000 ans de retour parmi les vivants

Des chercheurs ont fait une découverte qui défie les lois de la nature: une espèce d’oiseau éteinte il y a 136 000 ans est réapparue grâce au processus d’évolution itérative.

Il y a plusieurs milliers d’années, les râles de cuivier ont migré jusqu’à un atoll de l’Océan Indien. En l’absence de prédateurs, ils ont éventuellement évolué jusqu’à devenir incapables de voler, comme le dodo. Après une inondation qui a rayé l’archipel de la carte, l’espèce s’est éteinte.

Cependant, au cours des milliers d’années qui ont suivi, l’île d’Aldabra a refait surface, et un autre voilier de râles de cuivier ont fait leur nid sur l’île. Avec le temps, ils ont subi la même évolution itérative qui les a empêchés de voler, un phénomène extrêmement rare selon une nouvelle étude publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society.

L’évolution itérative se produit quand la même espèce évolue de façon similaire, mais à deux moments distincts.

«Des fossiles uniques fournissent la preuve hors de tout doute que des membres de la famille de râles ont colonisé l’atoll, et sont devenus inaptes à voler lors de deux occasions séparées», a expliqué Dr. Julian Hume, chercheur principal et paléontologue aviaire, dans un communiqué de presse.

On compte aujourd’hui environ 5000 de ces oiseaux au cou blanc, de la taille d’un poulet.