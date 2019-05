Un petit chalet de rêve à louer à 1h de route de Montréal pour avoir la grosse paix

Situé à 1h de Montréal, près des villages de Stanbridge East, Frelighsburg et Dunham, ce charmant petit chalet est l’endroit rêvé où s’offrir un peu de temps pour soi.

Le chalet «La Crique» se trouve au cœur d’un immense terrain de 3 acres et est situé au bord d’un point d’eau (plutôt chaude selon les ouïes-dire) où l’on peut se baigner.

Le petit chalet possède 2 chambres fermées (un lit king et un lit double) et peut accueillir jusqu’à 6 personnes, puisqu’un divan-lit est disponible dans le salon.

Lors de votre séjour à «La Crique», vous pourrez faire de la baignade, du ski de fond, faire la route des vins et relaxer au bord du foyer.

Deux kayaks sont même mis à votre disposition pour que vous puissiez vous rendre au village en passant par la rivière.

Une nuit dans ce chalet coûte 150$.

Toutes les informations de ce petit chalet à louer ici.

