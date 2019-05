Un Québécois marque pour la France

Aidé par un joueur québécois, la France a chauffé le Danemark au Championnat mondial de hockey avant de s’incliner 5 à 4 à l’issue des tirs de barrage, samedi, en Slovaquie.

Le défenseur Olivier Dame-Malka, qui est natif de Montréal, a marqué le deuxième but de l’équipe française dans ce match.

Lars Eller et ses coéquipiers ont toutefois fini par s’imposer en fusillade. Eller a lui-même contribué à la victoire des Danois en inscrivant un but en temps réglementaire et en déjouant le gardien français Florian Hardy lors des tirs de barrage.

Charles Bertrand, Damien Fleury et Valentin Claireaux ont été les autres buteurs de la France au cours de la rencontre.

Dame-Malka, 28 ans, a déjà joué pour l’organisation du Canadien de Montréal, ayant notamment disputé 21 matchs avec les Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue américaine, lors de la saison 2011-2012. Au cours des dernières années, il a surtout évolué en France, soit à Dijon, Rouen, Grenoble et Nice.