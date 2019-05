Un road trip pour Ludovic

Je ne me considère pas vraiment comme un globe-trotter, par contre, plus je vieillis, plus j’ai envie de découvrir le monde et de m’imprégner d’autres cultures. Je me suis même créé une « bucket list » de pays que j’aimerais connaître. Mon plus grand rêve est de connaître la Grèce, et je vais le réaliser dans moins d’un mois ! L’Asie m’interpelle également, surtout le Japon et la Thaïlande. J’aimerais bien aussi faire un vrai voyage en sac à dos. Partir sur un nowhere, à l’aventure. J’espère bien pouvoir le faire cette année.

La tradition de nos vacances d’été était de faire du camping à Cape May, au Beachcomber Camping Resort. Le site est magnifique, à proximité de la mer. On roulait jusqu’au New Jersey bien entassés dans la voiture, les tentes et tout le matériel de camping sur le toit ! On a bien dû y aller au moins 15 étés de suite !

Mon voyage en France à 14 ans, précisément à Tours et à Paris dans le cadre d’un tournoi de hockey. Un séjour significatif parce que je n’étais pas accompagné de mes parents. En plus, je prenais l’avion pour la première fois. Je me souviens surtout d’avoir été complètement fasciné par les nombreux modèles de voitures européennes qui ne ressemblaient en rien aux nôtres !

VOUS AVEZ CONNU LA CHINE EN 2017 ?

Photo courtoisie, Fred St-Gelais Grâce à un prix offert par l’émission La Voix. Je suis parti avec ma sœur, plus tard ma mère et ma tante sont venues nous rejoindre. Ce fut un séjour particulier, qui s’est terminé plus tôt que prévu, car mon père est décédé deux jours après notre arrivée là-bas. Nous étions en plein milieu de la Chine à Chongqing quand nous l’avons appris. Et nous n’avons pu revenir que 10 jours plus tard. Évidemment que si on avait pu prévoir, nous ne serions pas partis. En même temps, mon père voulait tellement que l’on en profite... Ce voyage a pris une tout autre tournure, un moment intense dont on va se souvenir toute notre vie.

PARLEZ-NOUS DE VOS IMPRESSIONS DE LA CHINE.

Un voyage tout à fait dépaysant, par le panorama et la culture bien sûr, mais aussi, parce que pour la première fois de ma vie, j’ai connu ce qu’était la censure. En Chine, l’information est contrôlée. Par exemple, il est impossible d’accéder au moteur de recherche Google, car les autorités en ont interdit l’implantation, la même chose pour Facebook et plusieurs autres sites auxquels nous sommes habitués au Québec. Alors, ça crée une atmosphère très particulière. Au moment du décès de mon père, nous n’avions pas accès à toute l’information sur internet. Nous savions qu’il y avait une grande vague d’amour pour lui, mais nous ne savions pas à quel point elle était importante.

VOUS AVEZ PARCOURU UNE PARTIE DES ÉTATS-UNIS AVEC FRED ST-GELAIS POUR PRÉPARER VOTRE PROCHAIN ALBUM, PARLEZ-NOUS DE VOTRE RANDONNÉE.

Photo courtoisie, Fred St-Gelais Photo courtoisie, Fred St-Gelais Ce fut un road trip extraordinaire. Nous avons visité Hollywood, Santa Monica, et Venice Beach, là où je m’installerais volontiers. Nous avons exploré le célèbre Joshua Tree National Park au sud de la Californie où nous avons fait de l’escalade sur des formations rocheuses géantes, nous étions entourés de paysages à couper le souffle ! Nous sommes allés à Vegas et nous avons parcouru le vieux quartier avec son ancienne strip, ses immeubles désaffectés et ses nombreux itinérants. Un endroit éclectique et coloré, à mille lieues du Vegas que l’on connaît !

VOUS AVEZ DÉCOUVERT D’AUTRES COINS IRRÉSISTIBLES ?

Photo courtoisie, Fred St-Gelais Photo courtoisie, Fred St-Gelais Nous avons fait une virée en Arizona au Grand Canyon National Park (south door). Enfin, et c’est le grand coup de cœur de mon voyage, nous avons visité Monument Valley et ses trois buttes de grès mythiques à la frontière de l’Arizona et de l’Utah, un vrai décor de carte postale teinté d’une ambiance western en plein milieu de nulle part ! Monument Valley situé dans la réserve des Navajos est sans contredit ce que j’ai vu de plus beau de toute ma vie !

QUELS AUTRES LIEUX VOUS ONT CHARMÉ ?