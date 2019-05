Un violent prédateur recherché

Une traque de tous les instants est menée par la police de Montréal afin d’épingler un prédateur sexuel « assoiffé de pouvoir, rusé et confiant », qui a froidement agressé deux jeunes employées d’une maison de transition l’été dernier.

« On a affaire à un prédateur extrêmement violent et prêt à tout pour arriver à ses fins », indique Christine Christie, commandante à la section des agressions sexuelles au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’arrestation de l’individu figure parmi les priorités de son équipe.

Photo Frédérique Giguère Christine ChristieCommandante, SPVM

Le 31 juillet, vers 22 h 40, l’homme est entré dans une maison de transition du quartier Tétreaultville où travaillaient les deux jeunes victimes de 24 et 26 ans.

« I want to see your hands [Je veux voir vos mains] », a-t-il dit, pistolet à la main, en entrant dans le bureau où elles se trouvaient.

Puis, dans un élan de violence inexplicable, l’individu a agressé sexuellement ses victimes apeurées tout en maintenant fermement son pistolet sur leur tempe.

« You wanna play tough ? [Tu veux jouer dur ?] », a dit l’anglophone à l’une d’elles, qui tentait de se débattre.

Forcée d’ouvrir les yeux

Une dizaine de minutes plus tard, l’ignoble personnage a aspergé les femmes de poivre de Cayenne, en prenant bien soin de forcer l’une d’elles à s’ouvrir les yeux d’abord pour s’assurer de la faire souffrir.

L’homme a ensuite quitté les lieux, vraisemblablement à pied.

« Ce fut une agression d’une rare violence », ajoute la commandante Christie.

Bien que des résidents de l’endroit se trouvaient à proximité dans le bâtiment, personne n’a pu intervenir. C’est que les victimes étaient si terrifiées que les agressions se sont déroulées dans le quasi-silence.

Considérant l’atrocité du crime et le nombre de victimes, le SPVM a déployé la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en séries (GECS) afin de faciliter le partage de ressources policières.

Profil psychologique

C’est ainsi qu’un profileur de la Sûreté du Québec a pu être mis à contribution afin de dresser un portrait psychologique de l’agresseur.

Selon l’expert, l’homme recherché est un prédateur rusé, très confiant et assoiffé de pouvoir.

Pour preuve, la signature de son crime démontre une grande assurance. Il est très rare de voir un homme seul commettre deux agressions sexuelles en même temps, selon le profileur.

Photo courtoisie

L’individu pourrait également traîner une bonne feuille de route en matière de crime de violence et aurait pu vouloir s’en prendre au système carcéral en commettant son geste.

La commandante Christie fait donc non seulement appel à la population dans ce dossier, mais aussi au milieu carcéral.

« On n’écarte pas la possibilité que cet individu ait déjà fréquenté le milieu carcéral, indique-t-elle. Alors que ce soit des employés, des détenus ou n’importe quel membre de la population, je demande aux gens de ne pas s’autocensurer et de communiquer avec nous. »

La commandante indique toutefois qu’aucun crime semblable n’a été commis dans les environs depuis l’été dernier. Or, il n’est pas impossible que l’individu récidive.

►Toute personne possédant des informations au sujet de ces agressions peut communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.

►L’organisme Jeunesse au Soleil offre une récompense de 5000 $ à quiconque fournirait des informations permettant l’arrestation et la condamnation du coupable.

Profil du suspect

dans la quarantaine

s’exprime en anglais avec un possible accent italien

yeux bruns

teint basané

mesure environ 5 pi 8 po

stature mince avec un petit ventre

portait une cagoule

poilu au niveau de la nuque

portait un chandail à manches courtes arborant des lignes horizontales turquoise et des motifs dans le bas

portait un jean délavé au niveau des genoux

portait des chaussures de sport en filet à cordon blanc

