Une grande corvée pour nettoyer Vallée-Jonction

VALLÉE-JONCTION - Armés de râteaux et de pelles, les étudiants en techniques policières du Cégep Garneau, à Québec, n'ont pas ménagé leurs efforts afin de nettoyer Vallée-Jonction, en Beauce, des débris transportés de la rivière Chaudière lors des dernières inondations.

Samedi, ils ont travaillé sans relâche pour nettoyer le secteur des parcs autour de la mairie.

«On a ramassé les feuilles, les branches, tout ce qui a été emmené à cause des inondations et on a mis ça dans les "containers"», a expliqué Frédérick Deschamps, un des étudiants.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Jacques Boilard, l’enseignant qui a lancé cette idée, a été agréablement surpris de la réponse des étudiants. «Ils sont en période d'examen, en fin de session, il y en a qui travaillent. En l'espace de deux jours, on a eu 40 inscriptions. Beau temps, mauvais temps, ils s'étaient inscrits.»

Pour leur part, plusieurs étudiants y voient l’occasion de donner un coup de main bien apprécié et de développer un esprit d’équipe parmi leur cohorte.

Les citoyens de Vallée-Jonction sont grandement touchés par ce geste. Réal Bisson, maire de la petite municipalité, n'a pas caché sa gratitude envers les futurs policiers. «Il s'en est fait de l'ouvrage, ce matin! Une petite municipalité comme ici, on aurait pas pu pas faire ça en deux ou trois semaines.»

Mieux vaut prévenir

Si la Beauce se remet peu à peu de cette autre inondation, le maire de Vallée-Jonction pense déjà au printemps prochain. Selon lui, il est grand temps de penser à des travaux d’aménagement afin de réduire les risques futurs d’inondation.

«Il va falloir que des spécialistes se penchent là-dessus et qu'on fasse quelque chose. Parce que des inondations comme on vient de vivre là, ça a pas de bon sens.»