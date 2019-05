Une maison de 2 M$ à 29 ans

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Les jeunes loups de Marché Goodfood se gâtent à Westmount

Photo d'archives

Jonathan Ferrari, le grand patron de 29 ans de Marché Goodfood, une firme montréalaise de repas prêts à cuisiner livrés à domicile, s’est offert avec sa conjointe une maison de 2 M$ à Westmount, près du centre-ville de Montréal. La propriété jouit de cinq chambres à coucher et de quatre salles de bain. Goodfood, fondée à la fin 2014, vaut aujourd’hui 161 M$ à la Bourse de Toronto.

Le fisc aux trousses d’un courtier en assurance au Ritz

André Azzi, un courtier en assurance qui a déjà géré l’écurie Fazzt avec le coureur automobile Alexandre Tagliani en IndyCar, a reçu à la fin avril une hypothèque légale de 1,47 M$ de Revenu Québec. C’est un condo du chic Ritz-Carlton qui est pris en garantie. La « résidence privée de luxe avec des services 5 étoiles », selon une courtière, est actuellement à vendre 4,99 M$. Elle offre notamment une télévision intégrée dans le miroir d’une salle de bain !

Un ancien chroniqueur de La Presse achète des actions dans le pot

Alain Dubuc, un ancien chroniqueur du quotidien La Presse, a fait l’acquisition au moyen d’un prospectus de 75 000 actions du producteur de cannabis ontarien 48North (dont il est administrateur) à un prix de 75 cents l’action, pour une valeur d’un peu plus de 68 000 $. Il détient aujourd’hui 190 818 actions de 48North dont la valeur s’établit à plus de 205 000 $. Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, et Martin Cauchon, propriétaire de journaux et ex-ministre libéral, sont aussi investisseurs dans l’entreprise qui a bondi de 95 % en Bourse depuis le début de 2019.

Une ex de CBC/Radio-Canada nommée administratrice d’une filiale de Power

Heather Conway, une ancienne vice-présidente des services anglophones de CBC/Radio-Canada, a été nommée administratrice au début mai de la compagnie d’assurance Great-West Life, une filiale de la Financière Power. La provision annuelle des administrateurs de la Great-West a été augmentée à 200 000 $ annuellement, selon la dernière circulaire de la direction de l’entreprise.

La collection d’art des Steinberg aux enchères

La maison d’enchères Sotheby’s offrira à vendre à New York la semaine prochaine une collection privée de plus de 100 œuvres du couple Blema et H. Arnold Steinberg de Montréal. Parmi les toiles les plus prestigieuses, deux toiles de Mark Rothko de 1969, Untitled (Red and Burgundy Over Blue) et Untitled (Red on Red). La valeur des toiles est estimée à environ 10 millions $ US chacune. Revenu Canada a fait enquête sur les placements dans les paradis fiscaux de H. Arnold Steinberg (un ancien chancelier de l’Université McGill décédé en 2015) dans les années 2010, mais a finalement été condamné à payer 4,8 millions $ pour abus en 2018.