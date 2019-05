5 constats: Suzuki fait bien paraître Bergevin

Depuis mon jeune âge, j’ai toujours aimé les transactions et leurs répercussions dans le futur. Que ce soit chez le Canadien ou les autres formations de la LNH.

Celle qui a envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas m’a intéressé dès le départ. Pas pour Tomas Tatar ou le deuxième choix au repêchage obtenu par Marc Bergevin.

Mais bien pour Nick Suzuki. J’en avais entendu parler en bien depuis sa sélection au premier tour en 2017. Il était vu comme le joueur-clé de cette transaction.

J’ai donc suivi son parcours au cours de la dernière saison pour savoir si le Canadien avait touché le jackpot avec l’attaquant droitier. De ce que j’ai lu, vu et entendu de lui, son potentiel est énorme.

Il a connu une excellente saison avec l’Attack d’Owen Sound avant d’être échangé au Storm de Guelph. Au championnat du monde, Suzuki a été correct, mais sans plus.

Par contre, ce qu’il a réalisé en séries avec le Storm a attiré mon attention. Il a été la bougie d’allumage du Storm qui a été sacré champion dans la Ligue de l’Ontario. Il a aidé son équipe à surmonter d’importants déficits contre London (0-3) et Saginaw (1-3) pour accéder à la finale. On ne voit pas cela tous les jours.

Presque jamais dans le hockey d’aujourd’hui malgré tout le talent qu’il y avait au sein de sa formation.

Du caractère

On dit souvent que les meilleurs joueurs doivent être au sommet de leur art dans les grands moments. Suzuki a bien saisi le sens de cette expression.

Lors des trois derniers matchs des séries contre London et Saginaw, il a inscrit respectivement huit et six points. C’est une preuve de son talent, mais aussi de son caractère. Une attitude qui doit plaire à Bergevin et à Claude Julien.

En finale, même s’il affrontait la grosse machine des 67’s d’Ottawa, il a amassé 11 points en six matchs. Sans aucune surprise, il a remporté le titre de joueur par excellence avec un impressionnant total de 42 points en 24 rencontres. Ça en dit long sur son potentiel.

Montréal ou Laval ?

Plusieurs amateurs aimeraient voir Suzuki avec le Canadien dès la saison prochaine. Pour que ça arrive, Suzuki devra forcer la main à Bergevin et à Julien au camp d’entraînement.

La principale embûche ? Le Canadien a déjà 14 attaquants sous contrat et trois joueurs autonomes avec restriction (Hudon, Lekhonen et Armia) pour la saison 2019-2020.

Pour ma part, je le vois commencer la saison dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Joël Bouchard est la bonne personne pour peaufiner son jeu et il lui donnera du temps de glace dans toutes les situations possibles.

D’ailleurs, le réputé site Elite Prospects indique déjà que Suzuki évoluera à Laval. On verra si l’attaquant sera en mesure de réaliser un autre tour de force comme il vient de le faire avec son équipe junior. Le mot « impossible » ne semble pas faire partie de son vocabulaire.

2 Les Huskies méritaient les grands honneurs

Photo d'archives, Agence QMI

Ce fut toute une finale entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads de Halifax ! Même si les deux formations étaient assurées de participer au tournoi de la Coupe Memorial, elles ont offert du hockey de haut calibre aux amateurs et aux téléspectateurs. Cependant, cette série appartenait aux Huskies en raison de leur opportunisme et de leur profondeur à toutes les positions. Ils seront les favoris pour soulever l’un des trophées les plus difficiles à remporter.

3 Les joueurs de la LCF doivent se tenir debout

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

La menace d’une grève plane à nouveau sur la Ligue canadienne de football. Rien de neuf. Cette fois, les joueurs semblent décidés à aller jusqu’au bout. Ça serait une première depuis 1974. Pas de nouvelle convention, pas de camps d’entraînement. S’ils veulent de meilleures conditions de travail, les joueurs devront se serrer les coudes. Il est temps qu’ils le fassent et qu’ils méritent un peu plus de respect de la part des propriétaires.

4 Zewski doit passer à la vitesse supérieure

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Mikael Zewski se battra le 28 juin. Ce sera son premier combat en 2019. On a l’impression que la carrière du Trifluvien tourne en rond depuis quelques années. Ce n’est pas vrai. En 2018, il s’est battu trois fois tout en remportant la ceinture WBC International des mi-moyens. Par contre, il doit passer à la vitesse supérieure et il doit se battre à nouveau dans un duel d’envergure. Le boxeur québécois doit s’arranger pour offrir une performance à la hauteur de son talent et les portes pourraient s’ouvrir.

5 Dicaire se battra au Stade IGA

Photo d'archives, Martin Chevalier

Selon nos informations, le promoteur Yvon Michel annoncera cette semaine que Marie-Ève Dicaire sera la vedette d’un gala qui sera présenté au Stade IGA, le 28 juin. Plusieurs rumeurs circulaient sur cette carte de boxe qui devait, à l’origine, être présentée au Centre Vidéotron avec Eleider Alvarez comme tête d’affiche. Vendredi, GYM a annoncé que la Suédoise Maria Lindberg sera l’adversaire de Dicaire. Classé troisième à l’IBF, Lindberg est crédible malgré ses 42 ans.