Ces maladies que vous croyiez d’une autre époque

Photo courtoisie, Fonds Ministère de la Culture et des Communications - OFQ/ Gustave Bédard / 1951 À une certaine époque, dans les années 1940 et 1950, les sanatoriums construits par le gouvernement du Québec étaient remplis de patients atteints de la tuberculose. À Gaspé, on les cordait littéralement devant les fenêtres pour qu’ils puissent observer le paysage.