C’est arrivé la semaine du 12 mai

Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et un groupe d’une cinquantaine de personnes, dont des ouvriers et des familles, fondent Ville-Marie, sur l’île de Montréal. La petite colonie survit, malgré des conditions difficiles et des hostilités avec les nations iroquoises des environs. En effet, le projet initial missionnaire du groupe rencontre moins de succès que prévu. C’est en 1663 que la seigneurie de l’île de Montréal passe dans le domaine royal de Louis XIV et devient la propriété des Sulpiciens. Maisonneuve repart en France en 1665 alors que Jeanne Mance reste à Montréal.