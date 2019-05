Cette ancienne candidate de «XOXO» surprend ses abonnés en se faisant tatouer au visage

Les tatouages au visage sont de plus en plus communs chez les vedettes comme Post Malone, Lil Uzi Vert et Jeffree Star, et plusieurs influenceurs et vedettes du Québec s’en inspirent.

C’est le cas récemment de Anne-Sophie Demers, que l’on a connue à la télé-réalité de TVA cet automne, XOXO. Celle qui faisait partie de l’équipe de Carey Tauben ne s’est pas rendue bien loin dans l’aventure, ayant été la première de son équipe à être éliminée par les gars. Ce n’était toutefois pas le premier passage à la télé pour Anne-Sophie, qui a également été candidate à Mixmania 2 il y a quelques années.

La jeune femme fait actuellement jaser pour d’autres raisons que ses moments à la télé-réalité québécoise. En effet, c’est son tatouage au visage qui suscite de vives réactions auprès de ses abonnés. Si au départ certains croyaient que le croissant de lune sur la joue d’Anne-Sophie était simplement un dessin temporaire, ils ont été surpris d’apprendre que c’était bel et bien un tatouage permanent.

«Je ne sais pas ce qui m’est venu en tête, mais ça me tentait de le faire», indique la jeune femme dans une vidéo YouTube.

Capture d'écran YouTube

Sans surprise, les commentaires sont nombreux sous sa publication, les gens étant très étonnés du geste audacieux de l’ex-candidate de télé-réalité.