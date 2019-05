Compétition de mixologie: deux barmans de la région de Montréal en finale nationale

Deux barmans de la région de Montréal tenteront de décrocher le titre du meilleur «bartender» du Canada lors de la finale nationale d'une compétition de mixologie lundi.

L'événement, appelé «Made With Love», réunira à Halifax cinq concurrents choisis par le public et cinq autres sélectionnés par des juges de cinq régions canadiennes pour un total de dix finalistes. Chaque concurrent s’est vu imposer un des six services composant un souper gastronomique et un alcool avec lesquels élaborer sa création.

Les finalistes de Montréal, Alexandre Lindsay et Jérémie Dussault, devront tous les deux s’inspirer d’un plateau de fromages. Le «24 Heures» a rencontré les deux concurrents à l’aube de la compétition.

Alexandre Lindsay

Alexandre Lindsay, propriétaire du bar Le Jockey du le quartier Petite-Patrie et copropriétaire de Crowd Bar & Flair, entend bien gagner les grands honneurs lundi. «Je suis déjà prêt. Ça va avoir un wow. Je suis un peu stressé, mais je suis très bien préparé», a indiqué celui qui n’en est pas à sa première tentative.

Lors de la finale régionale, il l’a remporté contre les vingt autres participants grâce aux votes des juges. Alexandre Lindsay avait présenté une création nommée Narcisse. Chaque verre proposé au public avait une pastille de sucre à l’effigie du visage de M. Lindsay. «Pour les juges, c’était leur face à eux que j’avais fait imprimer», a-t-il raconté en riant.

Ce dernier a appris la mixologie «sur le tas».

«En partant ma compagnie d’événementiel, j’ai écouté des vidéos, j’ai lu, j’ai pratiqué. J’essaie aussi beaucoup de m’inspirer des chefs.»

Jérémie Dussault

Jérémie Dussault, du Mile Public House à Blainville, se rendra à Halifax grâce au vote du public, malgré son peu d’expérience dans le domaine. «Mon parcours de bar commence presque là, c’est ça qui est fou.»

M. Dussault a fait ses classes en cuisine avant de bifurquer vers les bars. «Je me suis tanné un peu du monde de la cuisine. J’ai toujours aimé le côté créatif des "drinks", a-t-il raconté. Je suis rentré dans un bar. En théorie, c’était pour mettre de l’argent de côté pour l’université et j’ai vraiment retrouvé ce que j’aimais de la cuisine».

Avec sa créativité, il prévoit gagner en présentant une consommation qui aura un effet de surprise. Lors de la finale régionale, il s’était hissé parmi les gagnants en alliant le rhum avec une touche de curry. «Ça a déstabilisé les gens. Ça passait ou ça cassait. J’ai failli présenter un cocktail à base de champignons sauvages.»