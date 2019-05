La folle année de Jordan Spence

En un an, Jordan Spence a été repêché par les Wildcats de Moncton, été nommé recrue de l’année dans la LHJMQ et représenté le Canada au Championnat mondial des moins de 18 ans. Qui dit mieux ?

Cette folle année se conclura à Vancouver pour le défenseur natif de l’Île-du-Prince-Édouard puisque, contrairement à sa première année d’admissibilité au repêchage de la LHJMQ, il ne devrait pas être ignoré à l’encan de la LNH les 21 et 22 juin. Classé 59e sur la liste de la Centrale de recrutement, le défenseur à caractère offensif devrait logiquement entendre son nom entre les rondes deux et quatre.

« En début de saison, je ne m’attendais pas à être repêché. Maintenant, avec la saison que j’ai eue, ça semble possible et ce serait un rêve », a-t-il mentionné.

Motivation

Ignoré à 16 ans par toutes les formations de la LHJMQ, Spence s’est retroussé les manches et les Wildcats ont fait amende honorable, l’été dernier, en en faisant leur choix de deuxième ronde. Spence a par la suite connu une excellente saison sur le plan offensive au Nouveau-Brunswick, récoltant 49 points en 68 parties de saison régulière.

Après l’élimination des siens au deuxième tour éliminatoire face aux Mooseheads d’Halifax, Spence a accepté de rejoindre la sélection nationale canadienne en Suède pour le Mondial des moins de 18 ans. Là-bas, il a récolté trois points en sept parties.

Mais comment un joueur ignoré une année par toutes les équipes du circuit Courteau a-t-il bien pu devenir l’un des meilleurs de son groupe d’âge en un an ?

« Je pense que tout a été une question de confiance. Pas que je n’étais pas confiant avant mais le fait que le repêchage de la LHJMQ ne se soit pas passé comme prévu pour moi m’a ouvert les yeux. J’ai dû changer quelque chose dans mon jeu, il fallait que je redevienne le défenseur offensif que j’étais », a-t-il révélé.

Dobson, un modèle

D’ailleurs, Spence a pu profiter de la présence d’un espoir de haut niveau pour la LNH, Noah Dobson, afin de parfaire son jeu. Les deux natifs de l’île aux patates s’entraînent ensemble durant la saison estivale et Spence estime avoir beaucoup appris à le côtoyer.

« C’est le genre de joueur que je tente de copier et reproduire le style. Il vient de connaître deux excellentes saisons de suite et on joue un style similaire. Évidemment, je suis un peu plus petit alors je dois aussi me baser sur des défenseurs possédant mon gabarit pour m’améliorer », ajoute celui qui mesure 5 pi 10 po et fait osciller le pèse-personne à 165 lb.

UN PARTI PRIS POUR PELLETIER

Jordan Spence a eu la chance d’évoluer avec Jakob Pelletier à Moncton cette saison et, à ses yeux, il ne fait aucun doute que c’est lui le meilleur espoir de la LHJMQ en vue du repêchage de la LNH, devant Raphaël Lavoie et Samuel Poulin.

« Jakob c’est un travaillant avec d’excellentes habiletés. Il amène beaucoup sur une patinoire, il peut déranger, effectuer des jeux de finesse et il marque des buts. Pour moi, c’est le meilleur espoir de la ligue. En plus, il a toujours le sourire, est toujours de bonne humeur », mentionne-t-il.

D’accord, il y a très peu d’objectivité dans cette réponse, convenons-en !

QUI EST LE NO. 3 ?

Il y a un mois, plusieurs plaçaient le Russe Vasily Podkolzin comme le troisième meilleur espoir admissible à la prochaine séance de sélection, derrière Jack Hughes et Kaapo Kakko. Il semble toutefois que la lutte soit beaucoup plus serrée. Podkolzin a connu un Championnat mondial des moins de 18 ans difficile et son manque de production offensive cette saison inquiète. Le défenseur Bowen Byram, les attaquants américains Alex Turcotte, Trevor Zegras, Matthew Boldy et Cole Caufield ainsi que les joueurs de centre canadiens Kirby Dach, Dylan Cozens et Peyton Krebs semblent tous des candidats possibles pour le troisième rang, détenu par les Blackhawks de Chicago.