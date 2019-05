La police de Québec remet une soixantaine de contraventions dans un rassemblement de véhicules modifiés

La police de Québec a sévi, samedi soir, en marge d’un rassemblement de véhicules modifiés durant lequel elle a distribué un total de 58 constats d’infraction ainsi que 57 avertissements.

Les agents de la paix ont remarqué plusieurs infractions pendant l’événement qui a rassemblé 850 véhicules, au Méga Centre Sainte-Foy, principalement le non-respect de la limite de vitesse et plusieurs feux, systèmes d’échappement et pneus non conformes.

Également, un conducteur s’est vu remettre une amende de 1000 $, en plus des frais applicables, et écope de quatre points d’inaptitude «pour une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes dans le stationnement où il y avait le rassemblement», selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui n’a pas précisé la nature de cette action.

Le SPVQ indique que son opération «avait comme objectif de sensibiliser les automobilistes au respect du code de la sécurité routière».

«Nous rappelons aux propriétaires de véhicules modifiés qu’il est possible de faire des modifications afin d’améliorer l’esthétique et la performance de leurs véhicules. Ils doivent toutefois respecter le code de la sécurité routière. L’objectif étant d’augmenter la sécurité sur le réseau routier», explique le porte-parole du SPVQ, David Poitras.