Les saucisses végé au banc d’essai

Les saucisses Gusta Artisanal (Espanola, Italiana et Germaine) affichent toutes 540-550 mg de sodium, soit parmi la plus faible teneur en sodium du banc d’essai. Si les saucisses restent un choix salé, elles comptent parmi les meilleurs choix. Elles sont les seules à ne pas être enrichies en vitamines et minéraux, mais contiennent de la levure alimentaire, source naturelle de vitamines du complexe B. Par contre, comme elles ne sont pas enrichies en fer, elles en apportent moins que les autres marques analysées. Elles apportent 20-22 g de protéines, ce qui est suffisant pour un repas complet ! Une seule saucisse suffit donc ! Les trois choix contiennent 10 g de lipides par saucisse et moins de glucides que les autres marques. Pour leur portrait nutritif global, ce sont les meilleurs choix. En prime, elles sont fabriquées au Québec, on aime !

À noter : Deux autres variétés affichent aussi une teneur en sodium de 550 mg par portion. Field Roast-Saveur pommes à la sauge fumées et Tofurky - saucisses sans viande style Cajun, mais elles sont plus caloriques et contiennent légèrement plus de gras et plus de glucides que les saucisses Gusta.