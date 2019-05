L’ouragan s’essouffle

Les locaux ont dominé la rencontre de bout en bout, offrant une véritable leçon de hockey à leurs rivaux. Deux buts de Matt Grzelcyk, ainsi que trois mentions d’assistance de Charlie Coyle et de Torey Krug ont mené les Bruins à un gain facile de 6 à 2.

Sauf qu’ils devront faire beaucoup plus que simplement se fier à cette statistique s’ils souhaitent renverser la vapeur. Parlant de statistique, depuis 1981-1982, l’équipe qui prend les devants 2 à 0 dans une finale d’association a atteint la finale 30 fois en 32 occasions (93.8 %).

Pour augmenter leurs chances de faire tourner le vent, les Hurricanes devront assurément offrir une plus grande efficacité en supériorité numérique. Dimanche, ils ont été incapables de profiter de quatre attaques massives. Depuis le début des séries, ils ont marqué seulement cinq buts en 45 occasions (11,1 %).

Par ailleurs, Marchand peut se considérer chanceux de ne pas avoir écopé d’une punition durant cette rencontre. Son bâton élevé lors de l’altercation avec Williams, une prise de tête à l’endroit d’Andrei Svechnikov et un solide coup de bâton à Justin Faulk n’ont pas été punis.

En raison de ce revers à sens unique, on peut présumer que Mrazek a disputé son dernier match des présentes séries. Incluant la troisième période du premier match entre ces deux formations, le Tchèque a accordé neuf buts sur 34 tirs, pour un atroce taux d’efficacité de ,735.

Au tour précédent, Curtis McElhinney avait profité d’une blessure à son coéquipier pour remporter, à 35 ans, les trois premières victoires de sa carrière en séries. Au cours de ces trois rencontres, il avait maintenu une moyenne de but alloué de 1,56 et un taux d’efficacité de ,947.

De plus, cette victoire à sens unique a permis à Bruce Cassidy de mettre à contribution tous ses effectifs. À preuve, après Brad Marchand, ce sont Joakim Nordstrom et Sean Kuraly, deux membres du quatrième trio, qui ont été les attaquants ayant vu le plus d’action du côté des Bruins.