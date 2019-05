Naturellement maman

Invitez maman à se dorloter en cette journée de la fête des Mères, en lui offrant un produit qui révélera son petit côté naturel et écolo.

Photo courtoisie, Émeu Charlevoix

Huile d’émeu 100 % naturelle aux multiples bienfaits sur la peau. 39,99 $ (100 ml), emeucharlevoix.com

Photo courtoisie, LUSH

Bombe de bain LUSH « Plus de thé et sympathie » (absolu de thé vert, huiles essentielles de bergamote et néroli, centaurée bleue, pétale de camélia), zéro déchet, végane et non testée sur les animaux. 8,95 $, lush.ca

Photo courtoisie, Savonnerie des Diligences

Boue de bain laurentienne de la Savonnerie des Diligences faite avec l’argile du Kamouraska et les algues marines de la Gaspésie, 100 % végane et zéro déchet. 22,99 $, savonneriediligences.ca

Photo courtoisie, Carré Zéro Déchet

Shampoing solide de ButR : une boule de 60 g équivaut à deux bouteilles de shampoing soit de 50 à 80 lavages. 16 $, carrezerodechet.com

Photo courtoisie, Mère Hélène

Savon Milca fabriqué à la main en Mauricie, exempt d’huile de palme et de parfums ou fragrances synthétiques, entièrement biodégradable. 5,99 $ chacun, merehelene.com

Photo courtoisie, Kozy

Produits Au naturel : chandelle de cire de soya végétale parfumée aux huiles essentielles (9,99 $), thé de bain fait de sel de mer et de fleurs séchées (14,99 $), savon à la lavande (11,99 $), boutiquekozy.ca

Photo courtoisie, Patricia Brochu Photographe

Masque biodégradable en tissu de coton biologique Pulpe de vie de Laboratoire Larima élaboré à partir de fruits frais moches (kiwi, melon, pêche ou pamplemousse biologiques). 8,99 $ chacun, chez Jean Coutu

Photo courtoisie, RoseCitron

Démaquillant en crème RoseCitron doux et non gras, à l’huile d’amande et à la centaurée de bleuet, le contenant recyclable peut être rempli dans les épiceries zéro-déchet. 11 $, rosecitron.ca

Photo courtoisie, Chic Botanic

Quatre baumes pour les mains BKIND (Citrus, Floral, Herbal et Tropical), faits à la main à partir d’ingrédients naturels. 23,50 $ l’ensemble, chicbotanic.ca

Photo courtoisie, Mère Hélène

Tampons démaquillants de la collection Höm par Omaïki lavables, ultradoux et faits de sherpa de bambou. 14 $ (6 tampons en vrac) ou 25 $ (8 tampons dans un pot en verre), merehelene.com

Photo courtoisie, Chic Botanic

Éponge nettoyante naturelle pour le visage Wyld faite avec une racine de konjac et de l’argile rose, biodégradable. 15 $, chicbotanic.ca