On connaît enfin la date du retour de Cinéma en plein air

Les cinéphiles seront heureux d’apprendre qu’encore une fois cet été des films seront projetés gratuitement au parc des Compagnons, au coin de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Cartier.

Ces projections extérieures sont idéales pour passer une soirée dehors en bonne compagnie. Vous pouvez même apporter des collations et des boissons.

Bien que la programmation ne soit pas encore annoncée, vous pouvez déjà mettre à votre agenda les dates de projection suivantes: 4, 11, 18 et 25 juillet, ainsi que le 1er août.

Le Cinéma en plein air est parfait pour tous les cinéphiles qui ont envie de profiter pleinement du beau temps sans se ruiner.

