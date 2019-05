Quand maman aime mal

Mes filles m’ont demandé hier si je souhaitais fêter avec elles. « Oubliez ça, ai-je répondu, vous savez, moi, la fête des Mères... »

J’aurais pu ajouter « ... m’a toujours rendue malheureuse. »

Tout cela parce que ma mère, l’enfant d’un viol, avait été rejetée et ignorait tout de l’amour maternel.

Briller

Ma mère adoptive et moi avions peu en commun. Rita aimait la fête, la Floride, tout ce qui brille, les robes de bal en tulle bleu ciel et les gants blancs en cuir de veau italien qui montent jusqu’au coude. Sans oublier les manteaux de fourrure, l’or et les foulards de soie. Et voyager.

Ado vers la fin des années 60, je portais, vacances et week-end, des chemises à fleurs, des sandales indiennes, des jeans pattes d’éléphant effilochés, des chapeaux mous, des lunettes John Lennon roses et des sacoches à franges. Je sentais le patchouli à plein nez, et mes cheveux étaient longs et « cotonnés ».

La semaine, je n’avais d’autre choix que l’uniforme tartan blackwatch (noir, marine et vert) du pensionnat, chemise jaune et bas verts. L’uniforme printemps-été était bleu Sainte-Vierge, la chemise blanche, comme les bas aux genoux. Maman m’aimait comme ça. Soumise, distinguée, « une vraie petite demoiselle », disait-elle.

Elle m’aimait moins en hippie de fin de semaine d’Hochelaga-Maisonneuve qui parlait d’étudier aux Beaux-Arts.

Adopter

En juin, le gouvernement va enfin ouvrir le livre des adoptions pour permettre aux adoptés comme moi de connaître mère, père et fratrie biologiques. Mon expérience de vie avec ma mère adoptive ayant été difficile, j’ignore si je veux m’exposer à une autre déception parentale.

Je n’étais ni battue ni maltraitée. Au contraire, j’étais choyée du point de vue matériel. Mais j’ai néanmoins passé des années à me demander si j’étais aimée. Je n’ai jamais obtenu la réponse de maman, qui est morte à 56 ans, quand j’habitais l’Angleterre. Elle est décédée pendant que j’étais dans un vieux VC-10 de BOAC qui me ramenait à Dorval.

Je lui en ai longtemps voulu de ne pas m’avoir attendue. Nous n’avons jamais eu LA grande discussion sur mon adoption. Qu’étais-je pour elle ? « Une poupée qui parle », disait mon père en riant, « trop ».

Quelques années après sa mort, j’ai eu par sa sœur la confirmation que maman m’aimait difficilement. Elle avait avoué s’être trompée d’enfant. J’étais trop turbulente, je « répondais », je me tenais avec des bums de la rue Ontario, j’étais rebelle jusqu’à la moelle.

Pour sa part, elle avait peu de disponibilité émotionnelle pour moi, trop meurtrie par le rejet de sa propre mère qui fut incapable d’aimer l’enfant de son viol.

Aimer

J’avais 19 ans quand elle est morte. Ma réaction en l’apprenant – un cri de mort spontané sur la plateforme de la station de train Blackfriars Bridge à Londres à l’heure de pointe – confirmait que je l’avais aimée, malgré ses failles, ses erreurs et les miennes.

Je donnerais tout pour qu’elle soit avec moi aujourd’hui. Je sais maintenant que nous nous aimions, même si elle était l’enfant d’un viol et moi une orpheline abandonnée à la naissance.