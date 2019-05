Un gala coloré

Anouk Meunier, Sabrina Cournoyer et Patrice Bélanger, les animateurs du tapis rouge de la 34e édition des prix Artis, ont en quelque sorte donné le ton aux silhouettes de la soirée. La vague rose qui a pris une ampleur à Hollywood a déferlé également devant le Théâtre Denise-Pelletier, tout comme l’appel des couleurs vives et la douceur des nuances de champagne. Plusieurs de vos artistes favoris sont demeurés fidèles à leur marque chouchou, pensons à Guylaine Tremblay et Le Château, à Patrick Huard et Sartorialto, Julie Perreault et Éditions de robes, mais ce fut aussi l’occasion de découvrir des marques moins connues.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Valérie Chevalier s’était glissée dans une robe courte Simonett lilas, illuminée d’escarpins argentés de Zara.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Julie Bélanger, au bras de Ken Shuglo, signait une fois de plus un look impeccable signé Alex Perry, avec des chaussures Gianvito Rossi et un sac à main Gucci.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« J’ai déniché ma tenue à la boutique La petite robe noire, mais je suis surtout fière de porter les bijoux de Amour de soi, car c’est une amie du secondaire qui les fait », précise Ludivine Reding.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Olivier Dion a opté pour un complet à carreaux de la griffe Joseph, dans les couleurs de la pochette de son nouvel album Exposed.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jay Du Temple avait superposé un kimono à son complet, un look original à son image.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Julie Ringuette et Pascal Morrissette ont découvert la marque italienne Imperial à l’occasion de ce gala.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Emily Bégin avait choisi le rose le plus vibrant de la soirée, une création de Rush Couture par Claudette Floyd, agrémentée de bijoux de Gloria Bass Design.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Toujours aussi élégants, Charles Lafortune avait opté pour un smoking noir Hugo Boss et Sophie Prégent pour une robe ivoire de la boutique Mariclod.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La robe de Mélissa Désormeaux-Poulin est une création du designer Xavier Laruelle et de la styliste Isabelle Gauvin. Elle avait accessoirisé la robe asymétrique de boucles d’oreille Flora Ciccarelli et de sandales L’intervalle.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Patrick Huard, en Sartorialto, et Anik Jean, en Maison Marie Saint Pierre, faisaient honneur au design montréalais.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le couple chouchou a une fois de plus volé la vedette du tapis rouge. Catherine-Anne Toupin portait une robe Chiara Boni de Maison Ariane Carle et des boucles d’oreilles Gloria Bass Design. Antoine Bertrand était fidèle à Sartorialto.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau ont été bien conseillées à la boutique Éditions de robes, leur silhouette étant un parfait mélange de vintage et de contemporain.