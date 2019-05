Une première chirurgie cérébrale sur un perroquet kakapo

Des vétérinaires de l’Université Massey de Nouvelle-Zélande ont réussi pour la première fois et avec succès une opération du cerveau sur un perroquet kakapo qui a nécessité une importante coopération nationale.

Espy 1B, âgé 56 jours, un des 144 derniers individus connus de son espèce, la plus grande des perroquets, était atteint d’une hernie cérébrale, causée par une ouverture de sa fontanelle, a indiqué par voie de communiqué Brett Gartrell, directeur de l’Hôpital vétérinaire Wildbase.

Photo Université Massey de Nouvelle-Zélande

L’opération, procédée la semaine passée, a été succès et Espy 1B se remet très bien de sa convalescence.

Contrairement aux humains, la fontanelle se ferme chez les oiseaux avant l’éclosion. La condition d’Espy 1B était donc exceptionnelle.

Photo Université Massey de Nouvelle-Zélande

En raison du danger d’extinction de son espèce, endémique à l’archipel néo-zélandais, des spécialistes des zoos d’Auckland et Wellington et de l’Hôpital faunique de Dunedin ont collaboré pour mettre au point la chirurgie, en adaptant des techniques éprouvés sur les humains et d’autres mammifères.

«C’était une opération à haut risque», a expliqué Brett Gartrell, évoquant les effets secondaires possibles chez l’homme, comme les dommages au cerveau, les écoulements de liquide spinal ou des méningites.