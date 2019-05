Voici la parfaite litière pour chat pour les #CatLovers qui vivent dans un petit appartement

Une litière, c’est laid. C’est comme ça. Si vous vivez dans un petit espace, trouver un endroit où mettre la fameuse litière de minou n’est pas toujours simple. Heureusement, il existe désormais une litière pas trop laide qui pourra se fondre dans votre décor (ou presque).

Curio Craft

La compagnie Curio Craft a décidé de construire des litières à l’aide de pièces de bois afin de lui donner un look plus moderne, mais en les rendant design et jolies.

Ces litières de luxe sont disponibles sur le site de Wayfair au coût de 273,99$ (en solde actuellement).

