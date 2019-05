[AUDIO] Jean Leloup diffuse deux nouvelles chansons de son prochain album

Le Roi Ponpon nous balance deux pièces inédites. Son prochain opus, prévu pour le 24 mai, s’intitulera Leloup Solo, L’étrange pays.

L’oiseau-vitre et Rosier-douleur sont les deux premiers extraits de ce nouvel album très attendu qui contiendra 13 titres.

Sur la page Bandcamp de Leloup, on donne cet avertissement annonçant l’ambiance acoustique de l’album à venir :

«Toutes les chansons ont été jouées live dehors, garanties 100% non formatées, parmi les criquets les geckos les chiens et les chats dans les ruelles, les écureuils, les corbeaux noirs et les pigeons crottés, comme l’indique la pochette, illustration de Yves Archambault.»

On peut difficilement faire plus Leloup que cette affirmation. Du pur John the Wolf sans fioriture!

Même le vidéoclip de L’oiseau-vitre vient avec une mise en contexte sur Youtube:

«Un jour, ils ont mis un gigantesque édifice magnifique ultramoderne dans le bois à côté de chez mes parents. Couvert de fenêtres miroir bronze. Les oiseaux se sont mis à se cogner dessus, non-stop, et tomber comme des mouches, autour. Des dizaines par jour. Maintenant, il n’y a plus d’oiseaux morts au pied de l’édifice, comme au début. Je me demande si les oiseaux ont compris le truc ou si finalement ils sont tous morts à des kilomètres à la ronde.»

Le dernier album, À Paradis City, de Jean Leloup remonte à 2015. L’étrange pays est son neuvième album.