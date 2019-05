Besoin d’éclairer ma lanterne

Je suis un homme de 68 ans. Il y a un an, je me suis abonné à un site de rencontre qui s’appelle « Elite Singles ». Comme je ne souhaitais pas rencontrer l’âme sœur pour avoir des relations sexuelles, mais que je désire simplement rencontrer quelqu’un avec qui partager, je tenais à le faire savoir sur le site. Alors j’ai voulu inscrire me concernant « recherche l’amitié et non pas la sexualité ». Mais on me l’a refusé. Comprenez-vous quelque chose à ça vous ?

Pierre

Si on y va par la logique, je pense que comme il s’agit là d’un site de rencontre pour célibataires qui veulent rencontrer l’âme sœur, il n’y a pas grand intérêt pour le site de vous avoir comme membre. Je trouve quand même étonnant qu’une entreprise commerciale du genre puisse refuser un client qui s’affiche en toute franchise et qui risquerait d’attirer une certaine clientèle qui lui ressemble dans ses besoins.