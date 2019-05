Deux hydravions se percutent dans le ciel de l'Alaska: au moins cinq morts et 10 blessés

KETCHIKAN, Alaska – Au moins cinq personnes ont perdu la vie, tandis que dix autres ont été blessées et qu'une manquait à l'appel, lundi, après que deux hydravions se furent percutés en plein vol près de Ketchikan, à la pointe sud de l'Alaska.

Au total, cinq personnes ont été tuées dans la collision aérienne survenue vers 15 h 30, heure locale. Dix autres ont été blessées, tandis qu'une dernière personne manquait à l'appel, a confirmé lundi soir l'entreprise de croisière Princess Cruises à l'Agence QMI.

La collision, survenue au-dessus de la mer à environ 8 milles nautiques de Ketchikan, s'est produite lorsqu'un appareil De Havilland Otter transportant 10 croisiéristes et un pilote de retour d'une excursion du côté du monument national des Misty Fjords, est entré en contact avec un appareil DHC-2 Beaver transportant quatre croisiéristes et un pilote pour une excursion «indépendante».

Les cinq personnes qui se trouvaient à bord du Beaver ont péri, tandis que presque tous les occupants du Otter ont été secourus et transportés à l'hôpital par les garde-côtes américains. Un des occupants de l'avion manquait toujours à l'appel en soirée.

Au moins un des blessés rescapés du site de l'écrasement se trouvait dans un état critique, a indiqué un responsable de l'hôpital de Ketchikan à la chaine locale KTUU, affiliée à NBC. Trois occupants du Otter ont été gravement blessés, tandis que six autres ont subi des blessures relativement mineures.

La cause de la collision aérienne demeurait inconnue en soirée.

«Nous sommes profondément attristés de partager cette nouvelle et nos pensées et prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie et aux familles des gens touchés par l'événement d'aujourd'hui. Princess Cruises offre tout son appui aux compagnons de voyage des gens impliqués», a commenté l'entreprise dans une déclaration écrite.

Le navire «Royal Princess», à bord duquel voyageaient les croisiéristes impliqués dans cette tragédie aérienne, avait quitté Vancouver le 11 mai pour une croisière de sept jours en direction d'Anchorage, où il devait arriver samedi.