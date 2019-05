Énergie solaire: la Caisse prête 260 millions $ à une compagnie britannique

La Caisse de dépôt et placement du Québec a prêté 260 millions $ à l’entreprise britannique Lightsource BP - associée à la pétrolière BP depuis 2017 - pour financer un portefeuille d’actifs dans l’énergie solaire.

L’argent servira à des investissements dans plus de 100 projets d’énergie solaire situés dans plusieurs pays et qui génèreront plus de 700 MW d’électricité.

«Alors que Lightsource BP compte sur des actifs de grande qualité et s'est bâtie un positionnement enviable au sein de son secteur d'activités, la Caisse se réjouit de pouvoir l'appuyer dans son développement international, a affirmé Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe, à la Caisse, par communiqué. Cette transaction s'inscrit aussi dans la volonté de la Caisse de participer à la transition énergétique, notamment en investissant dans des actifs sobres en carbone, alors que nous venons de rehausser notre cible d'investissement dans ces actifs d'ici 2020.»

Ce partenariat, qui pourrait mener à des investissements de la Caisse dans Lightsource BP, fait partie de sa stratégie d’augmenter ses actifs ayant une plus faible empreinte en carbone. Le bas de laine des Québécois compte donc faire passer ses avoirs de 26 milliards à 32 milliards $ dans ce domaine d’ici 2020.

Fondée en 2010, Lightsource BP portait le nom de Lightsource jusqu’à ce qu’elle s’associe à BP (British Petroleum), un géant mondial du pétrole, à la fin de 2017, et qu’elle ajoute BP à son nom. En vertu de leur entente de partenariat annoncé à la mi-décembre 2017, BP s’était engagée à verser à Lighthouse 200 millions $ US sur trois ans en retour d’une participation de 43 % dans l’entreprise.

Implantée en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et dans les Amériques, elle est créditée comme la plus importante entreprise du secteur de l’énergie solaire en Europe et espère devenir la première dans le monde dans les cinq prochaines années avec des capacités de production d’environ 10 GW d’électricité.