ENSEMBLE pour le respect de la diversité en partenariat avec Fiera Capital a amassé un montant record de plus de 186 000 $ au profit de la diversité et de l’inclusion. La 6e soirée annuelle de financement de l’organisme était sous la présidence d’honneur de Jean-Philippe Lemay, président et chef de l’exploitation Division canadienne chez Fiera Capital.

Photos Jessy Lewandowski, Ensemble, Daniel Auclair, Grande Séduction