COMPIERCHIO, Pasquale



À Montréal, le jeudi 9 mai 2019 est décédé, à l'âge de 88 ans, Pasquale Compierchio, époux de feu Angelina Del Fiume.M. Pasquale Compierchio, barbier et ancien conseiller de la ville de Montréal (St-Michel).Il laisse dans le deuil ses enfants Mina et Frank, ses petits-enfants Joe (Elisa), Pat (Katia) et Francesca (Giancarlo), ses arrière-petits-enfants Anthony, Dalia et Jack, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le lundi 13 mai 2019 de 19h à 22h, mardi le 14 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et mercredi matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le mercredi 15 mai 2019, à 10h en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.